Agosto Lilás: Capital terá aulão de Krav Maga de defesa pessoal para mulheres

A Federação Sul Americana de Krav Maga (FSAKM), referência mundial em qualidade e a precursora do Krav Maga na América Latina, realizará, no domingo (27), um aulão de Defesa Pessoal totalmente gratuito e direcionado às mulheres em Campo Grande.

O objetivo é apresentar para as mulheres um método simples e eficiente de se colocar limite à violência. “As mulheres que treinam Krav Maga têm a chance de aprender a controlar o seu medo e saírem da posição de vítimas e é isso que queremos mostrar nesse treinamento gratuito”, explica instrutor Giulio Cesar, habilitado pela Federação Sul Americana de Krav Maga.

O Krav Maga não é um esporte e oferece, por meio de treinamentos constantes e direcionados por profissionais habilitados, a capacidade física e mental para qualquer pessoa se defender.

Para que isso seja possível, o treinamento de Krav Maga simula situações próximas à realidade para que o praticante desenvolva, tanto as habilidades físicas exigidas pela técnica, quanto sua capacidade mental de controlar o medo e as reações.

“A combinação do controle emocional com as técnicas simples e eficientes do Krav Maga, que buscam neutralizar o agressor, atingindo seus pontos sensíveis e vitais, como olhos, nariz, garganta, região genital etc, faz com que o praticante esteja apto para sair de qualquer situação de violência e, até mesmo, evitar possíveis ataques”, conta Giulio Cesar.

“Além das melhorias na saúde física e, até mesmo na boa forma, essas mulheres também obtêm ganhos psicológicos, porque o Krav Maga dá a elas a sensação de controle frente às suas emoções”, completa Grão Mestre Kobi.

Mato Grosso do Sul tem mais de 50 vítimas de violência doméstica por dia. Mato Grosso do Sul é um dos estados brasileiros onde as mulheres mais são vítimas de violência doméstica. Em 2023, a Justiça estadual condenou mais de 2 mil agressores e as ocorrências envolvendo esses tipos de crime lideram as chamadas na Polícia Militar. Desde o início do ano até agora, foram registradas 11.244 ocorrências de violência doméstica no estado, sendo 3.846 em Campo Grande.

Serviço: Aulão gratuito de Krav Maga para Mulheres - em apoio à campanha “Agosto Lilás”

Data: 27 de agosto

Horário: das 15h às 18h

Endereço: Centro de Krav Maga do Mato Grosso do Sul (Rua Rui Barbosa, 4430, Campo Grande)

Quem pode participar: mulheres acima de 14 anos

Inscrições gratuitas e obrigatórias: por e-mail [email protected], pelo telefone (67) 3253-4905 ou Whatsapp: (67) 9.9221-7470

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também