Agosto Lilás: Centros de Referência de Assistência Social realizam ações para mulheres

Para contribuir com a Campanha Agosto Lilás, que é um mês voltado ao combate da violência contra a mulher, os 21 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), estão realizando diversas atividades, palestras e dinâmicas com as mulheres, com o intuito de levar informação sobre temáticas que abordam a violência contra a mulher.

No Cras Canguru, as ações tiveram início esta semana com uma estratégia de abordagem desenvolvida pela equipe multidisciplinar da unidade, que durante todo o mês terá como foco a entrega de material informativo às mulheres que chegam ao Cras em busca dos serviços oferecidos pelo espaço.

Durante as rodas de conversa e orientações, a equipe da unidade esclarece dúvidas sobre a Lei Maria da Penha, que prevê assistência às mulheres vítimas de violência, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial e ressalta as as mudanças na solicitação de medidas protetivas, além de destacar os pontos que caracterizam um relacionamento abusivo.

No Cras Vida Nova, a quinta-feira (03) também começou com palestra para as mulheres atendidas pelo Serviço de Convivência da unidade. Em parceria com a Guarda Civil Metropolitana e a equipe técnica da Casa da Mulher Brasileira, foi ministrada palestra pela psicóloga Rafaelle Fraiha Bonfim e a assistente social Nádia Rodrigues de Oliveira Jacobson, que detalharam o ciclo da violência para o qual a mulher deve ficar atenta, que teve início com as agressões e ameaças verbais, passando por um momento de desculpas feitas pelo agressor, até chegar às agressões físicas.



Usuária do Cras, a dona de casa Zenilda Cáceres, conta que participa das ações realizadas na unidade e aprova a iniciativa da campanha durante o mês de agosto. “É bom porque traz informações que não temos acesso às vezes e não compreendemos direito. É a oportunidade de tirar as dúvidas”, frisou.

O secretário de Assistência Social do município, José Mário Antunes, marcou presença na palestra e ressaltou a importância de combater a violência contra a mulher. “Precisamos denunciar as agressões para cessar todo tipo de violência, levar informações para dar um basta nesta situação”, disse.

