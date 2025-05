"Ainda Estou Aqui" estará na Netflix dos Estados Unidos

Produção de Walter Salles, “Ainda Estou Aqui” fez história ao receber três indicações na principal premiação de cinema de Hollywood e conquistar o primeiro prêmio do Brasil no Oscar e agora estreia no dia 17 de maio no catálogo da Netflix dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela própria plataforma.



O longa-metragem se passa na década de 1970, no período mais intenso da ditadura militar no Brasil, e acompanha a trajetória da família Paiva, composta por Rubens, Eunice e cinco filhos é uma adaptação do livro escrito por Marcelo Rubens Paiva. No Brasil, a produção está disponível no Globoplay.



Sob direção de Walter Salles (“Diários de Bicicleta” e “Central do Brasil”), a produção é estrelada por Fernanda Torres (“Tapas & Beijos”), que foi indicada ao Oscar pelo papel, e Selton Mello (“O Auto da Compadecida”).

Nomes como Valentina Herszage (“Elas por Elas”), Maeve Jinkings (“Pedágio”), Antonio Saboia (“Deserto Particular”), Olívia Torres (“Continente”), Humberto Carrão (“Aquarius”), Dan Stulbach (“Mulheres Apaixonadas”), Charles Fricks (“Terra e Paixão”), Luiz Bertazzo (“Baby”) e mais compõem o elenco.





