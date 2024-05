Airbnb oferece hospedagem gratuita para vítimas atingidas pelas enchentes no RS

O Airbnb, plataforma online para aluguel total ou parcial de imóveis durante longos ou curtos períodos de tempo, em parceria com o governo do Rio Grande do Sul e ONGs locais, estará disponibilizando hospedagem gratuita para vítimas atingidas pelas enchentes no estado.

Além de ajudar pessoas que tiveram suas casas devastadas pelas enchentes, o Airbnb ainda irá identificar, por meio da parceria com o governo gaúcho e ONGs, e oferecer alojamento para socorristas e voluntários que não tenham onde ficar durante o período de atuação.

A empresa ainda irá isentar os anfitriões e hóspedes envolvidos de todas as taxas de serviço, e também oferecerá o AirCover, uma espécie de seguro da plataforma que é incluída gratuitamente em cada reserva feita.

Para os que preferem ajudar com doações, a empresa informou que os valores arrecadados serão destinados a financiar as estadias temporárias para as vítimas e os trabalhadores de emergência.

Anfitriões que desejem participar da ação podem se registrar para oferecerem as estadias gratuitamente ou com desconto parcial através do site. Hóspedes afetados pelas chuvas podem solicitar reembolsos completos.

