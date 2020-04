Ajude a encontrá-la: Letícia Praeiro sumiu há dois dias no Cohab

Saiba Mais Geral Você viu Reinaldo? Idoso desapareceu de casa há cinco dias

A agente de turismo, Leticia de Oliveira Praeiro, 38 anos, sumiu na última quarta-feira (1º), da residência onde mora na rua Travessa Sete, no Conjunto Habitacional do Cohab.

Segundo o irmão de Letícia, Weriton Praeiro, 38 anos, falou que a agente de turismo estava sozinha em casa quando sumiu, pois está trabalhando de home office devido a pandemia de coronavírus.



Ainda conforme Weriton, a última notícia dela foi durante a tarde de quarta. “A última postagem dela foi às 15h de quarta-feira, e o último amigo com quem ela falou foi às 15h05. Depois disso ninguém mais falou com ela”, afirmou. O irmão chegou a ir na residência de Letícia para saber o que houve. “Eu pulei na casa dela, o notebook estava aberto no sofá, o carro estava lá, a motocicleta também, não levaram nada, os documentos dela estão comigo. Só desapareceu ela e o celular”, confirmou.

Weriton não soube dizer a roupa que Letícia estaria usando quando desapareceu, mas afirmou que ela está sem os documentos, e falou de uma caminhonete que esteve na casa da irmã. “Tinha uma hilux branca na frente da casa dela na terça-feira, esse carro ficou lá o dia todo”, alegou.

De acordo com Weriton, Letícia nunca desapareceu antes. “Ela nunca fez isso, e ela tem um cachorro que cuida muito, e o cachorro estava jogado no quintal, e as portas da casas estavam destrancadas” ressaltou.

Letícia também tem um filho de 9 anos de quem cuida. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com os números: (67) 99230-8767 ou (67) 99987-9240.

