Ajude a Pipoca! Família faz rifa para ajudar no tratamento da cachorrinha

A cachorrinha Pipoca está precisando de ajuda. Internada devido problemas de saúde, a vira-lata precisa passar por uma cirurgia de na área da mama e também vai retirar o útero. Sem condições para arcar com as despesas, a família de Pipoca está com uma rifa solidária em prol do tratamento do animal de estimação.

Para ajudar, basta escolher um número ou mais, de 01 a 200. Cada número custa R$ 10. A família também recebe doações pelo PIX 404.455.501-04 Geny Miguel. O prêmio da rifa é 1 cento de salgado e 50 brigadeiros.

A rifa será sorteada no dia 25 de abril. Ajude nessa causa! Mais informações (67) 99210-8320.

