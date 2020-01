Ajude: Criança precisa de doações de sangue para tratamento de quimioterapia

A família de Guilherme Henrique Calmon de Arantes, 10 anos, faz apelo para conseguir doações de sangue para o menino que foi diagnosticado com Leucemia e está internado no hospital São Lucas, em Campo Grande.



De acordo com o a família, no tratamento de quimioterapia, Guilherme precisa de duas bolsas de sangue por dia, e o Hemocentro está apenas com 10% de estoque para todo o Estado, por isso todos estão em peso fazendo campanha nas redes sociais.

As doações podem ser de qualquer tipo sanguíneo, e em nome de Guilherme Henrique Calmon. Apesar de o menino ter tipo sanguíneo tipo B+, as doações ajudam a repor o estoque do Hemosul caso precise de mais.

O Hemosul para doações fica na avenida Fernando Corrêa da Costa 1304, em Campo Grande, o local fica aberto para doações de segunda à sexta das 7h às 17h 30, e nos sábados das 7h ao 12h.

Para realizar a doação é importante que a pessoa esteja bem alimentada e seja maior de 18 anos.

