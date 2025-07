Ajustes de servidores municipais dependerá do desempenho de plano de cortes da prefeitura

Com plano de reequilíbrio fiscal para se adequar as normas do Tesouro Nacional aprovado na Câmara Municipal com teto de gastos restritos para a Capital, o reajuste dos servidores que não ocorreu neste ano, conforme anunciado pela Prefeitura de Campo Grande desde maio, ainda passará por avaliação no ano que vem.

Em coletiva de imprensa, a prefeita Adriane Lopes reforçou momento de “austeridade” e, que primeiro pretende recuperar a capacidade de investimento do Município, que atualmente figura na Capag C do Tesouro Nacional, o que a impede de firmar operações de crédito com garantia federal.



Questionada a prefeita relembrou que foi reajustado as categorias que procuraram o Executivo em anos anteriores, enquanto o corte de gastos impede o reajuste dos demais. "Nossas equipes vão estar avaliando, desde o início do ano a proposta para o ano que vem. Não tenho como dizer, porque esse plano de equilíbrio fiscal vigora até a gente recuperar a capacidade de investimento do Município. Pode durar um ano, como pode durar dois anos, então vai depender muito dos avanços que nós vamos implementar nesse tempo".

