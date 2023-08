Alarme falso de sequestro em Congonhas resulta em voos cancelados

Um alarme falso, soado de dentro de uma cabine de uma aeronave da Azul, acabou resultando no fechamento do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e a suspensão de suas atividades durante uma hora na noite desta sexta-feira (25).

O alarme, que foi soado de dentro do voo Azul 4277, que vinha de Recife para São Paulo, foi acionado de forma equivocada, repassando da cabine da aeronave para a torre de comando o código que trata de "apoderamento ilícito", indicativo para sequestro de aeronave, por volta das 20h50.

Com o recebimento do alerta, a Polícia Federal deu início ao protocolo de segurança para esse tipo de acontecimento após o pouso e todas as atividades do aeroporto foram suspensas, afetando cerca de 20 voos.

"A Polícia Federal iniciou os procedimentos de segurança e constatou que não se tratava de apoderamento ilícito", informou a Infraero em nota.

As atividades do aeroporto só retornaram às 21h49.

Apesar de ter acontecido ontem, passageiros ainda estão sentindo o resultado da interrupção dos serviços hoje, com voos ainda sendo cancelados neste sábado (26).

No painel de partidas e pousos da Infraero, responsável pelo controle do aeroporto paulistano, alguns voos aparecem como cancelados.

