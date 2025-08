Alcione desmente boatos sobre internação e reforça que está com saúde em dia

Após rumores se espalharem nas redes sociais nesta terça-feira (5) sobre uma suposta internação e a realização de um cateterismo no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a equipe da cantora Alcione veio a público negar as informações e tranquilizar os fãs.

Segundo a assessoria de imprensa da artista, ela está bem de saúde e com a agenda de shows cheia para o mês de agosto.

"A Marrom está ótima, graças a Deus", afirmou a assessoria. Em comunicado oficial, a equipe classificou os boatos como fake news e reforçou que a cantora não teve qualquer problema de saúde.

"A artista, felizmente, encontra-se completamente saudável e estará, nos próximos dias, cumprindo uma agenda lotada", diz a nota.

A agenda da cantora inclui apresentações no dia 8 de agosto no Classic Hall (Recife/PE), no dia 9 no Spazzio (Campina Grande/PB), nos dias 15 e 16 no Vivo Rio (RJ), no dia 23 no Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre/RS) e, por fim, em 29 de agosto no Espaço Patrick Ribeiro (Vitória/ES).

O hospital Sírio-Libanês informou apenas que "não há informações públicas disponíveis a respeito" da artista.

