Alcione, Sambô, Projota e outros artistas animam o domingo em lives

Confira as lives com transmissão ao vivo via rede sociais programadas para este domingo (24), de artistas do Brasil e do mundo.

12 horas: Léo Pain

Onde: no canal do cantor no Youtube

12 horas: Teresa Cristina

Onde: no canal da cantora no Youtube

13 horas: DJ Betinho

Onde: no canal do DJ no Youtube

14 horas: Beatles Para Crianças

Onde: no Instagram da dupla

14 horas: Sofi Tukker

Onde: no Instagram da dupla

14 horas: Kleo Dibah

Onde: no canal do cantor no Youtube

15 horas: Aldair Playboy

Onde: no canal do cantor no Youtube

15 horas: Punk Rock Bowling Festival

15 horas: Riverboat Gamblers, Pete Curtis (A Global Threat), Svetlanas e L.A. Machina

17 horas: Keith Morris (Circle Jerks), Daryl Smith (Circle Jerks), The Aggrolites, The Beltones e Bowcat

19 horas: T.S.O.L.

21 horas: Anti-Flag, Trever Keith (Face to Face), Moscow Death Brigade e Bloody Benders

Onde: às 17 horas no Facebook, a partir das 15 horas no Instagram e no Youtube do Punk Rock Bowling

15 horas: Quinteto Ikós

Onde: no Instagram do grupo

15 horas: Samba Júnior

Onde: no canal Roda de Boteco no Youtube

15 horas: Balalaica

Onde: no canal da banda no Youtube

15 horas: TAÍS

Onde: no Instagram da cantora

15 horas: Parangolé

Onde: no canal da banda no Youtube

15 horas: Music is my BFF - Aciderique, Bruno Magri, Deeft, Due, Elisa Audi, Evva, Fernanda Pistelli, Flow & Zeo, Julio Leme, Motor, Monic, Rabelo e Røcca

Onde: no canal do festival no Youtube

16 horas: Revelação

Onde: no canal do grupo no Youtube

16 horas: Edivaldo Batista - espetáculo "Iroko - A Grande Árvore"

Onde: no Instagram do ator

16 horas: Gilberto e Gilmar

Onde: no canal da dupla no Youtube

16 horas: Diversão em Cena ArcelorMittal - espetáculo "Os Saltimbancos"

Onde: no Instagram e no Youtube do grupo

16 horas: Ricardo Capra, Glauco Batista, Renato Mello e Reinaldo Santos

Onde: no canal Ricardo Capra no Youtube

16 horas: Frontti e Dani Rocco

Onde: no canal da agência Day-Z no Youtube

16 horas: Solange Almeida e Márcia Felipe

Onde: no canal Solange Almeida no Youtube

16 horas: The Rolling Stones (gravado)

Onde: no canal da banda no Youtube

17 horas: Festival Rebel Vive - Momo, Babi Sut, Maurício Pereira, Rômulo Fróes, Marcelo Callado e Duda Brack

Onde: no Instagram da casa noturna Audio Rebel. É possível realizar compra de vouchers para uso futuro no estabelecimento pelo EventBrite

17 horas: The Quebe Sisters (gravado)

Onde: no Facebook e no Youtube do festival Pickathon

17 horas: Camila Genaro - contação de histórias

Onde: no Instagram Pequetites

17 horas: Mirela Gomes - performance "Solos Transições Corporais"

Onde: no Instagram da artista

17 horas: Paula Fernandes

Onde: no canal da cantora no Youtube

17 horas: Grandes Pequeninos

Onde: no Instagram e no Youtube da Danoninho

17 horas: Sambô

Onde: no canal da banda no Youtube

17h30min: Mariana Pimenta

Onde: no canal da cantora no Youtube

17h30min: SambaShow

Onde: no canal do grupo no Youtube

18 horas: Ananda Krishna

Onde: no Instagram e no Youtube do Festival DoSol

18h30min: Breno e Caio César

Onde: no canal da dupla no Youtube

19 horas: Lailtinho e Renato Assunção

Onde: no Instagram do humorista

19 horas: Dru Lucca

Onde: no Instagram do artista

19 horas: Underground Radio - DJs das boates Madame Underground Club e DJ Club Bar

Onde: no site do Madame Underground Club

19 horas: Eduardo Gudin e Naila Gallotta

Onde: no Youtube, Facebook e Instagram do Sesc São Paulo

19h30min: Alcione

Onde: no canal da cantora no Youtube

20 horas: Daniela Ribeiro

Onde: no Instagram e no Facebook da cantora

20 horas: Projota

Onde: no canal do Música no Multishow no Youtube

20h30min: Pinha Presidente

Onde: no canal do artista no Youtube

21h30min: Carlos e Jader

Onde: no canal da dupla no Youtube

21h30min: Gustavo Gasparini - espetáculo "Reconstruindo Ricardo III"

Onde: no Youtube, Facebook e Instagram do Sesc São Paulo

22 horas: Bad Ash

Onde: no Instagram da DJ

23h30min: Ella Beyer

Onde: no Instagram da artista

