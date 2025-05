Alckmin entrega carta com convite ao Brasil para papa Leão XIV

O vice-presidente Geraldo Alckmin entregou, neste domingo (18), uma carta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao papa Leão XIV, o convidando a ir ao Brasil durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 30, que acontece de 10 a 21 de novembro em Belém, no Pará.

A entrega ocorreu durante a missa inaugural do pontificado de Leão XIV, no Vaticano, que contou com a presença de Alckmin, representando o Brasil no momento.

Nas redes sociais, Alckmin disse estar orgulhoso em representar o Brasil durante o momento.

“Com orgulho, represento o Presidente Lula e todos os brasileiros no início do Pontificado do Papa Leão XIV e levo o convite do nosso presidente para que Sua Santidade esteja presente na COP30, em Belém do Pará, uma vez que a preocupação ambiental é uma das prioridades do pontificado. O novo Papa traz a missão de semear a paz e encher o mundo de esperança”, disse o vice-presidente em seu Instagram.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também