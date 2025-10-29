Menu
ALEMS apresenta moção de pesar pelo falecimento do técnico de futsal Fernando

A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Pedro Caravina

29 outubro 2025 - 16h24Taynara Menezes
Fernando era muito conhecido no futsalFernando era muito conhecido no futsal   (Reprodução/Redes Sociais)

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) apresentou, durante a sessão desta quarta-feira (29), uma moção de pesar pelo falecimento do técnico de futsal Fernando Augusto Araújo de Lima, de 37 anos, que atuava no Chelsea Brasil MS. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Pedro Caravina.

Fernando faleceu na segunda-feira (27), após permanecer internado no Hospital Regional de Campo Grande nos últimos dias. A causa da morte não foi divulgada. Durante a apresentação da moção, o deputado Pedro Caravina destacou o legado de Fernando, lembrando sua dedicação ao esporte e à formação de jovens atletas.

“O Sr. Fernando Augusto, jovem, de 37 anos, não tinha só o seu reconhecimento como um excelente profissional, mas também, pelo seu trabalho, não se limitava às quadras. Era um exemplo inspirador, incentivando crianças e jovens atletas a cultivarem disciplina, comprometimento e dedicação”, afirmou o parlamentar.

A moção será encaminhada aos familiares, amigos e à comunidade esportiva, em reconhecimento à contribuição de Fernando Augusto ao desenvolvimento do futsal e à promoção do esporte em Mato Grosso do Sul.

A Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul (FFSMS) também manifestou pesar, destacando o impacto do treinador no futsal estadual e sua importância para o incentivo ao esporte entre jovens atletas.

