Alems aprova homenagem a Flávio Bolsonaro durante visita à Expogrande

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou, nesta terça-feira (7), requerimento do deputado estadual Coronel David que concede o Diploma de Ilustre Visitante ao senador Flávio Bolsonaro.

A homenagem ocorre durante a visita do parlamentar a Campo Grande, prevista no período da Expogrande, que será realizada entre os dias 9 e 19 de abril.

Segundo Coronel David, a honraria reconhece a atuação do senador no Congresso Nacional, com destaque para pautas como o fortalecimento do pacto federativo e o desenvolvimento regional. “A concessão da honraria simboliza o reconhecimento da hospitalidade sul-mato-grossense a uma liderança que dialoga com os anseios da população”, afirmou.

A entrega do diploma deve acontecer durante a programação da feira, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

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