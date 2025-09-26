ALEMS decreta luto de três dias por morte de ex-deputado e conselheiro aposentado

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) lamentou e decretou luto de três dias pelo falecimento do conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Cícero Antônio de Souza, ocorrido em São Paulo devido a complicações de um câncer. O velório será realizado na sede do TCE, em Campo Grande, a partir das 18h. Ele deixa esposa e dois filhos.

Durante sua carreira pública, Cícero de Souza exerceu importantes funções, como deputado estadual nas Legislaturas de 1987 a 1999, sendo presidente da ALEMS de 1993 a 1995. Após sua passagem pela Assembleia Legislativa, ingressou no Tribunal de Contas do Estado, onde presidiu a Corte por quatro biênios consecutivos, deixando um legado significativo para a instituição até sua aposentadoria em 2014.

Em sinal de respeito e pesar, a ALEMS decretou luto oficial de três dias, com o hasteamento das bandeiras a meio-mastro. O presidente da Casa, deputado Gerson Claro (PP), destacou que a perda é "profundamente sentida" em Mato Grosso do Sul, ressaltando a contribuição de Cícero de Souza para o Estado. O 1º secretário da ALEMS, deputado Paulo Corrêa (PSDB), também expressou suas condolências.

Cícero de Souza foi autor de diversas leis importantes, como a obrigatoriedade de tratamento de água em piscinas públicas e a instituição da Semana Estadual de Doação de Órgãos e Tecidos.

A ALEMS já havia concedido a Cícero a Comenda do Mérito Legislativo em 2015, reconhecendo suas relevantes contribuições para o Estado.

