ALEMS recebe protocolo do programa "Todos por Elas na Educação"

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro, recebeu, nesta quinta-feira (11), o protocolo de ações do programa Todos por Elas na Educação, da desembargadora Jaceguara Dantas Silva.

Construído de forma integrada pelos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, o protocolo reúne diretrizes para prevenção à violência contra mulheres e meninas, fortalecimento da rede de proteção, formação continuada de educadores e criação de ambientes escolares seguros e inclusivos, alinhados às políticas de direitos humanos e às perspectivas étnico-raciais e de gênero.

Durante o encontro, a desembargadora ressaltou a importância da iniciativa e confirmou a assinatura oficial do pacto que tornará o protocolo uma política pública permanente. A solenidade será realizada no dia 17 de dezembro, no Tribunal de Contas do Estado, com a participação dos três Poderes, do Ministério Público e de instituições parceiras.

Gerson Claro reforçou o compromisso da Casa de Leis com o enfrentamento à violência. “Essa integração entre os Poderes garante mais efetividade às políticas de prevenção e reafirma o nosso compromisso com a proteção das mulheres. A Assembleia Legislativa está unida e empenhada na construção de um Mato Grosso do Sul mais seguro, justo e igualitário para todos”, afirmou.

O Todos por Elas na Educação se consolida como uma resposta coordenada do Estado para fortalecer ações duradouras fundamentadas na promoção dos direitos humanos, na igualdade racial e de gênero e no combate à discriminação e à violência.

