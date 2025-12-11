Menu
Menu Busca quinta, 11 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Geral

ALEMS recebe protocolo do programa "Todos por Elas na Educação"

Desembargadora Jaceguara Dantas Silva entregou o documento ao presidente da casa, Gerson Claro

11 dezembro 2025 - 18h29Taynara Menezes
Durante o encontro, a desembargadora ressaltou a importância da iniciativa Durante o encontro, a desembargadora ressaltou a importância da iniciativa   (Foto: Divulgação)

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro, recebeu, nesta quinta-feira (11), o protocolo de ações do programa Todos por Elas na Educação, da desembargadora Jaceguara Dantas Silva. 

Construído de forma integrada pelos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, o protocolo reúne diretrizes para prevenção à violência contra mulheres e meninas, fortalecimento da rede de proteção, formação continuada de educadores e criação de ambientes escolares seguros e inclusivos, alinhados às políticas de direitos humanos e às perspectivas étnico-raciais e de gênero.

Durante o encontro, a desembargadora ressaltou a importância da iniciativa e confirmou a assinatura oficial do pacto que tornará o protocolo uma política pública permanente. A solenidade será realizada no dia 17 de dezembro, no Tribunal de Contas do Estado, com a participação dos três Poderes, do Ministério Público e de instituições parceiras.

Gerson Claro reforçou o compromisso da Casa de Leis com o enfrentamento à violência. “Essa integração entre os Poderes garante mais efetividade às políticas de prevenção e reafirma o nosso compromisso com a proteção das mulheres. A Assembleia Legislativa está unida e empenhada na construção de um Mato Grosso do Sul mais seguro, justo e igualitário para todos”, afirmou.

O Todos por Elas na Educação se consolida como uma resposta coordenada do Estado para fortalecer ações duradouras fundamentadas na promoção dos direitos humanos, na igualdade racial e de gênero e no combate à discriminação e à violência.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O terminal rodoviário Heitor Eduardo Laburu foi desativado há mais de 12 anos
Geral
Com 75% concluída, revitalização da antiga rodoviária deve ser entregue nos primeiros meses de 2026
Apostou? Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 38 milhões nesta quinta
Geral
Apostou? Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 38 milhões nesta quinta
Ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal.
Política
Ex-vereador volta a responder ação sobre esquema que resultou na cassação de Bernal
Casal Trutis -
Justiça
TSE mantém "Tio Trutis" e esposa condenados por desvio de R$ 776 mil do fundo de campanha
Alírio Francisco do Carmo -
Justiça
TJ nega liberdade a policial penal aposentado que se diz pastor e atuava com o PCC
Momento da execução na Moreninha -
Justiça
Justiça mantém júri popular para rapaz que matou traficante a tiros no bairro Moreninha
Vilson Tondato -
Interior
Juiz manda a júri popular homem que matou o patrão em Deodápolis com tiros e golpes de facão
Caps de Corumbá
Interior
Alvos do MPMS, influenciadores que ridicularizaram o Caps vão pagar mais de R$ 15 mil
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 11/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 11/12/2025
Além da experiência fotográfica, a ativação apresenta as novidades do Boticário para presentear
Geral
Caixa de Presente Gigante promete magia natalina em shopping da Capital

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Apartamentos populares
Cidade
Divulgada lista de pré-selecionados para 30 apartamentos do Jardim Antártica