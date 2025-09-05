Menu
sexta, 05 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

ALEMS reforça compromisso ambiental com novo estacionamento vertical

O espaço está aberto para uso de funcionários e visitantes na próxima segunda-feira (8)

05 setembro 2025 - 09h35Sarah Chaves
Presidente Gerson Claro e primeiro-secretário Paulo CorrêaPresidente Gerson Claro e primeiro-secretário Paulo Corrêa   (Wagner Guimarães/ALEMS)

A partir do dia 8 de setembro, visitantes e servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) terão acesso a 140 novas vagas no estacionamento vertical, cuja obra destaca-se não só pela ampliação da capacidade, mas também pelo cuidado ambiental. Durante visita às obras nesta quinta-feira (4), os deputados presidente Gerson Claro (PP) e primeiro-secretário Paulo Corrêa (PSDB) ressaltaram o compromisso da ALEMS com a preservação ambiental.

“Estamos entregando um espaço moderno e sustentável, sem derrubar nenhuma árvore”, destacou Paulo Corrêa, ressaltando que o projeto inclui a preservação das áreas verdes e a criação de um espaço coberto para eventos.

A Secretaria de Infraestrutura da ALEMS detalhou o plano de manejo das árvores afetadas pela obra, que envolve a realocação e o replantio de espécies nativas. “Temos um planejamento rigoroso para o remanejamento das árvores: algumas foram retiradas e replantadas na mata existente, enquanto outras estão sendo cultivadas em nosso espaço de compostagem. Garantimos que nenhuma árvore foi destruída”, explicou o secretário João Paulo Coelho.

Além da compensação ambiental, a obra de R$ 34 milhões tem prazo previsto para conclusão em dezembro e ampliará em cerca de 600 o número de vagas para veículos e motocicletas, oferecendo maior conforto e segurança, sem comprometer o patrimônio natural da ALEMS.

