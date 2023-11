Hospital Regional faz alerta para que população de MS não caia em golpe no WhatsApp

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul alerta a população Sul-mato-grossense sobre uma tentativa de golpe utilizando o nome da instituição. De acordo com nota divulgada pelo hospital do Estado, informações falsas estão sendo veiculando pela rede social WhatsApp.

"A estratégia adotada pelos criminosos foi a criação de um suposto grupo de divulgação de boletim médico, no qual o suposto administrador oferece acesso e solicita que interessados encaminhem um código, enviado aos respectivos celulares, em clara tentativa de clonagem de contas do WhatsApp", esclareceu a instituição.

Diante da situação crítica, a diretoria do hospital afirmou estar tomando medidas cabíveis com relação ao golpe envolvendo o nome da instituição. "Resguardado pelo princípio do sigilo médico e pela Lei de Proteção de Dados, o HRMS ressalta que informações de pacientes são restritas a familiares e que qualquer tentativa de obtenção delas, sem a devida autorização, é criminosa. Diante da situação, medidas legais já estão sendo adotadas pelo Hospital", finalizou a diretoria da Presidência FUNSAU/HRMS.

