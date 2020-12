ALERTA: Estelionatários estão usando a logo da OAB/MS para aplicar golpe na internet

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), alertou nesta sexta-feira (11) que estelionatários estão fazendo o uso indevido da imagem da instituição para pedir dinheiro.

Utilizando como foto de perfil a logo da instituição, criminosos enviam mensagens por WhatsApp alegando dificuldade em fazer depósito por aplicativo e pedem para que a possível vítima faça o suposto pagamento sob a promessa de devolver o valor no dia seguinte. Em uma das mensagens que chegou ao conhecimento da OAB/MS, foi solicitado o valor de R$ 16,8 mil e o número de telefone usado era do DDD 67.

A Seccional Mato Grosso do Sul reforça que é uma instituição sem fins lucrativos e não tem qualquer vínculo financeiro com instituições ou organizações. Além disso, não faz nenhuma transação financeira via rede social.

A orientação para quem receba mensagens dessa natureza é que procure a polícia para o registro de Boletim de Ocorrência.

