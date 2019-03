Alessandro Coelho assume o Sindicato Rural de Campo Grande

O produtor rural Alessandro Oliva Coelho assumiu a presidência do Sindicato Rural de Campo Grande para o triênio 2019-2022. O evento, que marcou a posse da nova diretoria, no último dia 15, contou com a presença de personalidades políticas e do agronegócio de Mato Grosso do Sul. Na oportunidade, o novo gestor do sindicato destacou a importância da contribuição sindical voluntária e o seu plano de gestão, além de ressaltar o papel do ruralista nas questões políticas do país.

Em seu discurso, Alessandro agradeceu pelo apoio da família; emocionado, ele disse estar lisonjeado e honrado pela oportunidade. “Iniciamos hoje um grande desafio, o de construir um novo sistema representativo dos produtores rurais. Temos como objetivos ampliar o número de associados contribuintes, prestar serviços que atendam às necessidades dos afiliados e apresentar ideias e soluções para nossos representantes, entre outros”, destacou.

”Gostaria de ressaltar também aos produtores rurais a necessidade de participarmos das questões políticas e sociais, as quais encontram-se em plena mudança, passando por uma fase de completa alteração, como foi possível observar nas últimas eleições”, acrescentou.

O produtor rural, agora à frente do Sindicato, disse que pretende trabalhar com pautas positivas para levar sugestões que podem ser realizadas, tais como a desburocratização de acesso ao conhecimento para o produtor e o trabalhador rural e a redução de encargos. “Esses são alguns dos temas que pretendemos discutir com nossos governantes para alavancar, ainda mais, o segmento em nosso Estado, uma vez que o setor produtivo já demonstrou ser o sustentáculo da economia brasileira em momentos de crise. E vamos em frente, porque agro é o nosso negócio”, destacou.



Despedida – Ruy Fachini se despediu da presidência e destacou que foram 22 anos de contribuição como presidente. Ele lembrou de todos os desafios e a importância que o Sindicato Rural tem para o produtor rural, ressaltando a nova fase, com o fim da contribuição sindical obrigatória. “O que eu quero é que pensem nessa questão da contribuição sindical voluntária, que é muito importante para nós, produtores rurais, não podemos enfraquecer nosso sistema”, disse.

A solenidade de posse contou com várias homenagens, às esposas do ex e atual presidente, ao ex-presidente Ruy Fachini e a produtores rurais extremamente relevantes para o Estado, sendo Thelu Tendin e Abílio Leite de Barros, representado pelo filho, Leonardo de Barros.

O presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, a senadora da República, Simone Tebet, o secretário Eduardo Riedel e o deputado Renato Câmara estiveram presentes na posse de Alessandro Oliva.

