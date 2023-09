Alexandre Magno participa de homenagem a Augusto Aras em Brasília

Sarah Chaves, com informações do CNMP e MPMS

Aconteceu em Brasília, a 14ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público, realizada nesta segunda-feira (25), com a presença do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Benites de Lacerda, no evento que marcou a última participação de Augusto Aras, durante o segundo mandato como Presidente do CNMP e Procurador-Geral da República.

O Plenário prestou homenagem a Augusto Aras pelo trabalho realizado à frente da Casa, no período 2019-2023.

Homenagens dos Conselheiros

Durante a sessão, os Conselheiros do CNMP prestaram homenagens, dentre eles o Corregedor Nacional do Ministério Público, Oswaldo D´Albuquerque, que abriu as falas afirmando que o Presidente Augusto Aras não mediu esforços para afastar “as trevas e névoas que teimavam em rondar a institucionalidade nacional”. O Corregedor Nacional declarou também: “O Brasil deve-lhe muito, Presidente, por manter a serenidade, a temperança, o equilíbrio e a sensatez de buscar a permanência do nosso norte institucional, de modo silencioso, resiliente e resignado”.

Segundo o Conselheiro Paulo Cezar dos Passos, “o MP deve defender a democracia em todas as suas dimensões. A história há de reconhecer os méritos inegáveis de Augusto Aras nos momentos mais delicados do país. Tudo de forma clara, transparente e democrática”.

MPMS

Também participaram da homenagem a Augusto Aras o Procurador-Geral Adjunto de Justiça Legislativo, Romão Avila Milhan Junior; o Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP), Promotor de Justiça Fabrício Secafen Mingati; e o Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional e Promotor de Justiça Paulo Henrique Mendonça de Freitas.

