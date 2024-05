Alexandre Nardoni aproveita a liberdade e organiza festa de aniversário

Alexandre Nardoni, condenado pelo assassinato da filha, Isabella Nardoni, deixou a Penitenciária de Tremembé no dia 6 de maio, após a Justiça conceder progressão de pena para o regime aberto, e aproveitando a liberdade, está organizando uma festa de aniversário.

Segundo informações do jornalista Ullisses Campbell, da coluna True Crime, do O Globo, a comemoração dos 46 anos de vida de Nardoni está marcada para 26 de junho. No último 18 de abril, Isabella estaria completando 22 anos.

Apesar de estar cumprindo a pena em liberdade, Nardoni segue com uma vida discreta fora da penitenciária, evitando sair de casa e vivendo “disfarçado”. As informações também são de Ullisses Campbell.

Nardoni, condenado pelo assassinato da filha, tem medo de ser hostilizado na rua, tendo saído de casa apenas para ir ao trabalho, e para não ser reconhecido, tem usado óculos escuros e boné, além de dirigir um carro com película 100% escura.

Em seus momentos de folga, ele tem ficado na mansão do pai, localizada no bairro de Tucuruvi, zona norte de São Paulo, onde tem recebido alguns amigos.

