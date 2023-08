Alguém viu? Jovem de 22 anos procura pelo pai Marcos de Souza Mello

Mais um Dia dos Pais se passou e a jovem Yara Barbosa, de 22 anos, não comemorou a data ao lado do pai. Isso porque ela perdeu contato definitivo com ele há 8 anos. Apesar de separados, a vendedora nunca deixou de buscar informações do pai. Ao JD1, ela contou sua história e pediu ajuda para encontrá-lo.

Segundo informações da filha, Marcos de Souza Mello nasceu em 21 de janeiro de 1973, e completou seus 50 anos este ano. "As pessoas conhecem ele como “Lelio” também. Estou tentando o encontrar de todas as formas!", iniciou ela.

À reportagem, Yara detalhou que seus pais se separaram quando ela tinha apenas 3 anos. "Tenho outras três irmãs por parte de mãe, mas por eu ser filha única dele, ele me pegou para morar junto com ele quando eu ainda era pequena. Porém, na época ele trabalhava muito, então depois acabou me deixando nos cuidados de uma tia, que é irmã da minha avó paterna. Ele foi morar em Madureira, no Rio de Janeiro, onde arranjou uma namorada. Como ele não tinha se estabilizado por lá, preferiu me deixar. Mantive contato com ele por um tempo, mas perdi totalmente há 8 anos. Desde então estou em busca".

De acordo com a jovem, a última notícia que eu teve do pai foi que ele estaria vindo para Campo Grande, em 2016. "Escutei que seria em Mato Grosso do Sul, mas também pode ter a possibilidade de ser Campo Grande no Rio de Janeiro. Tudo é incerto. Eu só quero ajuda para o encontrar", desabafou.

Foto mais recente de Marcos - Foto: Arquivo Pessoal

"Eu queria poder colocar a notícia que estou atrás dele em todos os tipos. Já postei em vários grupos de desaparecidos e desapegos. E já que a internet é um meio que todos compartilham, alguém pode acabar vendo e o reconhecendo. Em questão de dados, eu tenho tudo dele. Tenho todos os registros de endereços, contas, telefones, título cancelado. Até se recebeu auxílio ou não. E mesmo assim eu não o encontro. Então a única forma seria pela internet porque ao meu ver se muita gente compartilhar, alguém pode acabar conhecendo ou tendo notícias de seu paradeiro", acrescentou.

Aqueles que reconhecerem Marcos, ou souberem de alguma informação, podem entrar em contato com Yara pelo número: (21) 9 9054-7573. Ajude!

