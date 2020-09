Alguém viu o 'Spyke'? criança se frustra, ao perder seu amiguinho

Na tarde desta sexta-feira (26) a jovem estudante, Stephanie Rodrigues de 23 anos, mãe da pequena Sophia de 7 anos, sentiu a falta do cachorrinho 'Spyke'. Ao procura-lo pela casa não o encontrou e desesperada saiu para procurar seu PET, na rua, quando teve a informação que o vizinho do condomínio descuidou o portão e o filhotinho de apenas 2 meses, saiu. O animal foi visto pela última vez no bairro Jardim Colúmbia na região norte da capital.

"O cachorrinho foi um presente de aniversário, para minha filha" relatou Stephanie, que disse que fez um apelo em rede social, para que alguém doa-se um PET, na intenção ensinar a Sophia sobre responsabilidade e cuidado", completou. A Jovem teve êxito em seu pedido, uma senhora, se comoveu e realizou o pedido.

Ma mãe da criança revela que quando 'Spyke' chegou na casa, a pequena Sophia não se "cabia" de tanta alegria, ao ver seu presente de aniversário, um amiguinho pra ela cuidar e amar. Mas esse sonho foi interrompido, ao saber da fuga do filhotinho, triste e frustrada, a criança pede aos amigos das redes sociais para que a ajude a encontrar seu cãozinho de volta.

Quem tiver alguma informação, entrar em contato através do telefone (67) 99353-6043.

