Aline, Amanda e Bruna disputam a final do BBB 23

Após a eliminação de Larissa Santos na noite de domingo (23), as participantes Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao estão na Final do BBB 23. Agora as sisters estão concorrendo ao maior prêmio da história do reality show.

As votações já estão abertas e o resultados do vencedor do programa será nesta terça-feira (25).

Em sua justificativa, Aline destacou que se sente honrada e que chegou até o final por acreditar. "Então, se vocês puderem, e ainda tiverem força, porque eu sei que é uma votação acirrada com essas duas maravilhosas, eu vou ficar muito feliz, eu quero ser multimilionária, são R$2.880.000, é muito dinheiro. Muito obrigada, eu estou muito feliz, muito grata. Um beijo, eu amo vocês. Filho, falta pouco, a mamãe está voltando para casa. Beijo, Brasil, muito obrigada!".

Amanda, única sobrevivente do grupo pipoca, declarou que foi real dentro do jogo. "É muito importante conseguir vencer isso daqui, então peço muito que vocês votem para eu vencer isso daqui. É muito difícil, porque eu sei que essas mulheres são maravilhosas. Me ferrei nessa Final, porque vai ser difícil, mas, por favor, votem para eu ganhar. É isso, pessoal, amo muito vocês, não está sendo fácil, também estou sempre aqui desde o começo pedindo voto, mas acredito muito em vocês, vocês sempre foram a nossa carta da manga e é com vocês que eu conto agora de novo".

Já a atriz Bruna Griphao, apontou que nunca imaginou que chegaria até a final. "Eu sei que o Tadeu fez um discurso que eu passo do ponto, eu tento melhorar, juro que eu tento, e estou aprendendo, mas é que as coisas são muito intensas e aqui tudo é muito. Mas, se eu passei do ponto, foi porque me joguei, fui eu 100% do tempo, não tive medo de ser eu. Tive coragem de ser eu, de me posicionar quando, às vezes, nem era preciso, me posicionar até demais e passar do ponto. Mas eu tô tentando melhorar e aprendi muito aqui. Acho que evoluí muito como pessoa, conheci pessoas que eu amo e quero muito ficar, quero muito ganhar esse prêmio. Eu nem acreditava que era possível chegar até aqui, eu cheguei e, se você acredita em mim, vota em mim", pediu.

