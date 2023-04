Almir Sater e Jads e Jadson encerram Expogrande com show gratuito neste domingo

O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e a Fundação de Cultura, traz neste domingo (23), a apresentação do músico e compositor Almir Sater para encerrar a 83ª edição da Expogrande no Parque de Exposições Laucídio Coelho.



Além de Almir Sater, tocam também a dupla Jads e Jadson. Ainda pensando na família toda, neste domingo tem espetáculo inspirado em Manoel de Barros, workshops, feira gastronômica, música e artes na Associação Okinawa.



Veja a programação



Shimanchu nu Mooashibi - Em sua segunda edição, este evento da Associação Okinawa terá exposições fotográficas, atrações culturais, exibição de filmes, música e de dança, gastronomia e palestra sobre a diáspora okinawa e a arte contemporânea.

- Hora: 14h

- Local: Associação Okinawa, Rua dos Barbosas, 110

- Entrada: Gratuito



Circuito Gastronômico - I Circuito Gastronômico de Campo Grande segue até o dia 7 de maio. No evento, todos os pratos possuem toques regionais. Com curadoria do chef Paulo Machado, os valores de cada prato são vendidos de R$ 20 a R$ 64.

- Hora: Varia de acordo com estabelecimento, consulte no site: https://www.circuitogastronomicocg.com.br/index.php?p=paginas&tipo=5

- Local: Parque de Exposições Laucidio Coelho

- Entrada: Gratuita



Show de Almir Sater e Jadson e Jadson

- Hora: 17h30

- Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

- Entrada: Gratuita



Manual de Barro II - Concerto a céu aberto para solos de objeto. A proposta é voltada para crianças e grandinhos. A poesia de Manoel de Barros será narrada pelos atores Marcos a Moura e Sthefeen Bayllon, com direção musical de Antônio Porto.

- Hora: 19h

- Local: Estação Cultural Teatro Mundo, Rua Barão de Melgaço, 177 - Centro



Uma moça da cidade - Apresentação aberta ao público com o Grupo Ubu, de Artes Cênicas, o espetáculo foi contemplado pelo Fomteatro.

- Hora: 20h

- Local: Teatro de Bolso Fulano di Tal

- Entrada: Gratuita





