Almir Sater vira Embaixador Honorário do Pantanal de MS por decreto especial

Conhecido em todo o Brasil por suas músicas sertanejas, que até embalaram trilha sonoras de novelas e também por continuar vivendo uma vida simples em sua fazenda em Maracaju, Almir Sater foi designado como Embaixador Honorário do Pantanal Sul-Mato-Grossense, em decreto especial assinado pelo governador Eduardo Riedel.

No texto, publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (2), a medida ressalta que homenagem não é remunerada e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) oferecerá o suporte administrativo necessário ao exercício das atividades do Embaixador Honorário.

Com mais de 30 anos de carreira e 10 discos solo gravados, Almir tornou-se um dos principais ícones da música da viola, além disso, atuou em novelas como Pantanal, O Rei do Gado, A História de Ana Raio e Zé Trovão.

Em 2019 recebeu o título de Honoris Causa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



