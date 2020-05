Alok, Jorge & Mateus e Lulu Santos são destaques das lives deste sábado

Neste primeiro sábado (2) do mês de maio, os shows online continuam a todo vapor! Veja a programação completa de Lives!

Está preparado? A lista de sábado está longa e não faltará opções para agradar a todos os gostos musicais.

Jorge e Mateus

Horário: A partir das 17h

Onde: No canal oficial da dupla no YouTube.

Talvez o show mais esperado deste Sábado, a dupla Jorge e Mateus fará a sua segunda Live nesta quarentena. Depois do sucesso da primeira apresentação, no dia 04 de Abril, a dupla voltará aos palcos para fazer esse novo super show, que está sendo chamado de “Sunset Live”.

Xand Avião

Horário: A partir das 20h

Onde: No canal oficial do cantor no YouTube.

O cantor Xand Avião também fará a sua segunda Live nessa quarentena. Após o sucesso absoluto da sua primeira apresentação, que arrecadou quase R$ 400.000,00 em doações, o “Comandante” promete ainda mais animação na Live deste sábado.

Xand irá se apresentar juntamente com a banda Aviões do Forró, a partir das 20h.

Lulu Santos

Horário: A partir das 21:30h

Onde: No canal oficial do cantor no YouTube.

Lulu Santos fará a sua primeira Live neste Sábado. A apresentação que recebeu o nome “Pra Dançar e Cantar” promete jogar o astral lá pro alto, com um show leve e gostoso de assistir.

Maria Cecília e Rodolfo

Horário: A partir das 21:30h

Onde: No canal oficial da dupla no YouTube.

O casal sertanejo Maria Cecília e Rodolfo também se apresentará neste 02 de Maio. Eles farão uma apresentação para comemorar os 13 anos de carreira e prometem tocar os grandes sucessos da trajetória.

Alok

Horário: A partir das 22:30h

Onde: No canal oficial do DJ no YouTube, na Globo, Globoplay e Multishow.

Para fechar a noite de Sábado, o DJ Alok também promete uma apresentação cheia de energia. A Live do Alok será transmitida em seu canal oficial do YouTube e também pela Rede Globo, Globoplay e Multishow.

