Alta dos preços: Especialista dá dicas para economizar combustível

Com o anúncio da Petrobras nesta terça-feira (15), para o aumento dos preços que passarão a ser de R 2,93 por litro para a gasolina e de R$ 3,80 para o diesel nas distribuidoras.

A coordenadora do curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, Marcela Onizuka, listou algumas dicas para os motoristas conseguirem economizar combustível e evitar o consumo desnecessário.

De acordo com a coordenadora acelerar o automóvel sem necessidade é uma das principais razões para um maior consumo de combustível, que pode ser evitado a partir da adoção de algumas práticas.“Uma boa rota pode ser um dos fatores para ter uma maior economia. Isso permite evitar congestionamentos, que além de causarem atrasos, resultam em frequentes mudanças de marcha, aumentando o consumo de combustível. Além disso, é importante evitar altas velocidades, pois um veículo a 100 km/h tende a consumir 20% a mais do que um veículo em velocidades menores – sempre respeitando o limite máximo da via”, comenta a docente.



Fazer a manutenção do carro, segundo Marcela, além de evitar dor de cabeça também é essencial na hora da economia. “É crucial sempre respeitar os prazos de manutenção conforme dados do manual do veículo e quilometragem, considerando também a condição das velas de ignição, dos filtros e dos pneus”, explica. A professora alerta que muitos motoristas têm o costume de manter o carro em ponto morto, porém, além de comprometer a segurança dos ocupantes do automóvel, isso não gera economia.



Veja outros pontos para você economizar combustível:



Dirija de forma prudente: Dirigir o carro como se você estivesse num filme de corrida aumenta muito o consumo de combustível, além de ser perigoso para todos à sua volta. Por isso, evite ultrapassagens perigosas, acelere sempre de maneira suave e progressiva conforme o veículo aumenta a velocidade.

Calibre os pneus regularmente: Quando os pneus estão descalibrados ou até murchos, existe um atrito maior com a via e o consumo de combustível pode aumentar em até 3%.

Confira regularmente a geometria da suspensão do seu veículo: Outro aspecto que envolve pneus e rodas, e que pode ajudar a diminuir o consumo de combustível, é a geometria das rodas fora dos valores de referência recomendados. O correto alinhamento e balanceamento. Rodas desalinhadas provocam um aumento excessivo do atrito entre os pneus e a pista de rolamento, o que demanda maior energia durante o deslocamento. Uma dificuldade maior para o carro se locomover, pois as rodas se arrastam. Isso diminui a vida útil dos pneus, aumenta o risco de acidentes e o consumo de combustível.

Evite acessórios desnecessários: Eles podem aumentar seu consumo com combustível. Esses acessórios que alteram as características originais do veículo provocam mais resistência contra o ar, prejudicando a aerodinâmica e aumentando o consumo final.

Combustível de qualidade: Sempre abasteça em postos de confiança e caso note diferença de desempenho ou trepidações excessivas em marcha lenta logo após abastecer seu veículo, leve-o imediatamente ao seu mecânico de confiança e o informe do ocorrido.

