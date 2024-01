Alterado, homem assusta e aponta arma para moradores pelas ruas do Guanandi

Durante rondas de uma viatura da Polícia Militar pela região da Vila Jaci, no bairro Guanandi na madrugada deste domingo (7), a equipe foi abordada por populares desesperados e aflitos com as ameaças de um homem que transitava pela rua Javari, indo em direção a Av. Manoel da Costa Lima em Campo Grande.

De acordo com a denúncia que consta no registro de ocorrência, o cidadão saiu correndo com uma arma de fogo na mão apontando para as pessoas na rua. Após receber as características do homem, a Polícia Militar o encontrou na rua em que foi indicado, e assim que viu a guarnição, o autor começou a correr.

A viatura deu ordem de parada, e o autor, identificado como José Eduardo Amarilha de 32 anos, jogou a arma do lado, se jogou no chão e falou "perdi, perdi, perdi".

A arma uma Glock 9x19 G17 foi apreendida, e durante buscas pessoais no autor, foi encontrado o carregador com capacidade para 17munições, porém havia 4 munições intactas e uma munição na câmara da arma.

Foi constatado que José tem passagens na polícia como furtos, disparos de arma de fogo. Ele foi algemado por estar alterado e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Cepol onde o caso foi resgistrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

