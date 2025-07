Alunos criam soluções para o varejo em Hackathon no Senac Hub

Durante o processo de imersão de desenvolvimento tecnológico com foco em desafios reais do mercado que começou no dia 14 de julho e se encerra nesta sexta-feira (18), estudantes são desafiados a criar soluções para o varejo no Hackathon do Voucher Desenvolvedor no Senac Hub Academy.

Durante a semana, os estudantes tiveram que criar um CRUD com solução inovadora para a empresa ByatHome, especializada em minimercados de autoatendimento — modelo em que o próprio cliente realiza suas compras sem necessidade de atendentes.

O desafio proposto à turma envolve pensar e desenvolver uma aplicação que otimize os processos da empresa, melhorando a experiência do usuário e potencializando o modelo de negócio baseado na autocompra.

Mais do que um exercício técnico, o Hackathon representa uma oportunidade de vivência prática, tomada de decisão em equipe, resolução de problemas reais e conexão com o mercado — pilares essenciais para a formação de profissionais preparados para os desafios da tecnologia.

A iniciativa reforça o compromisso do Senac com a oferta de experiências educacionais que aproximam os alunos do mundo do trabalho, estimulando competências como criatividade, colaboração e inovação.

