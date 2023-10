Alunos da REME são premiados com projeto de energia elétrica em feira de ciências

Alunos do 9º ano da Escola Municipal Oito de Dezembro, unidade escolar situada na região do rio Anhanduí, distrito de Campo Grande, foram premiados na Fecintec (Feira de Ciências e Tecnologia) do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), e em segundo lugar na Fecit (Feira de Ciência e Inovação da Reme), com projeto sobre energia elétrica.

Lívia da Silva Rodrigues, Igor Marques Apolinário e Breno Henrique Rezende de Oliveira, formaram um grupo para elaboração do projeto, que começou ainda em 2022. O trio foi provocado pelo coordenador Alcemir Martins Corrêa para elaboração de uma proposta de melhoria para a unidade. A partir disso, imaginaram o que precisa adequar na escola.

Lívia fala que a questão da falta de energia ocasionada por temporais foi o que chamou a atenção dos colegas. “A gente achou o tema interessante e, a partir disso, estudamos as causas e uma maneira de acabar com a queda de energia”.

Foi feita uma maquete para estudar a unidade escolar e então, os alunos pensaram numa solução. “A gente precisa de placas solares para atender a unidade. É uma maneira eficiente de gerar energia sem prejudicar o meio ambiente”, disse Breno.

Segundo Igor, as placas solares são uma maneira de acabar com o problema. “Fizemos o estudo de quantas placas precisam, como deve ser instalado, porque resolve essa questão”.

De acordo com o coordenador, provocar os alunos na questão da pesquisa científica é de suma importância. “Eu defendo ser necessário ter na grade curricular essa matéria, pois a pesquisa é de muita importância para os alunos, para que eles comecem cedo a descobrir como melhorar o mundo em que vivemos”.

Para o diretor da unidade, Antônio Donizete de Souza, a premiação é um marco na vida dos alunos. “A gente vibra com a felicidade deles, pois vão levar essa conquista para o resto da vida”.

Deixe seu Comentário

Leia Também