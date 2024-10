Alunos de 30 escolas irão conhecer tecnologia robótica pela Carreta da Indústria 4.0

Através da Carreta da Indústria 4.0, mais de 3 mil alunos de Ensino Médio de escolas estaduais de Mato Grosso do Sul têm a oportunidade de conhecer tecnologias de ponta com o Senai

A unidade móvel percorre mais de 30 escolas em 12 municípios levando a oportunidade de acesso a robôs, plantas modernas e óculos de última geração. Projeto holográfico 3D, robô quadrupede, planta de simulação da indústria 4.0, óculos de realidade virtual e realidade mista, além de plantas de energia renovável, voltadas a produções fotovoltaicas e eólicas, serão algumas das tecnologias apresentadas aos alunos pela Senia, o robô Cruzr do Senai.

De acordo com o diretor técnico do Senai, Renato Tavares, “o objetivo é levar acesso às tecnologias que, muitas vezes, não tem dentro dessas escolas. Promovemos esse primeiro contato realmente para encantar o aluno e estimular o interesse em buscar mais conhecimento e construir carreiras nestas áreas”, explicou.

Do final de setembro até início de dezembro deste ano, a unidade móvel percorre escolas em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Aral Moreira, Sonora, Rio Verde, Chapadão do Sul, Cassilândia, Aparecida do Taboado, Três Lagoas, Bataguassu e Corumbá.

