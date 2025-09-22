Alunos de MS conquistam 5 medalhas em competição de educação no Rio de Janeiro

Cinco alunos de Mato Grosso do Sul fizeram história ao conquistar medalhas na edição 2025 das Competições Senac de Educação Profissional, realizadas entre os dias 18 e 21 de setembro, no Riocentro, Rio de Janeiro. O evento é o maior circuito educacional do país e reúne jovens talentos de todo o Brasil para simulações de alto nível do mundo do trabalho.

Com a maior delegação já enviada pelo estado, os alunos sul-mato-grossenses se destacaram em cinco áreas estratégicas. Rafael Rodrigues, de Campo Grande, conquistou a medalha de prata na ocupação de Desenvolvimento de Sistemas. Também da capital, Rebeka Bucalon levou o bronze em Estética e Bem-Estar, e Anny Gabrieli garantiu mais um bronze, desta vez na ocupação de Cozinha.

De Dourados, Letícia Teixeira Rosa foi reconhecida com a Medalha de Excelência em Cuidados de Saúde e Apoio Social. Além disso, Anny Gabrieli também foi premiada como Aluna Destaque na área em que competiu.

Para a diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha, os resultados são fruto de meses de preparação técnica e comportamental.

“Os alunos voltaram para casa com conquistas que reafirmam a excelência da formação profissional oferecida pelo Senac e demonstram a força de uma educação transformadora, capaz de preparar profissionais completos para o mercado de trabalho”, declarou.

