Alunos de MS conquistam 5 medalhas em competição de educação no Rio de Janeiro

Eles participaram da edição 2025 do circuito educacional do Brasil promovido pelo Senac

22 setembro 2025 - 17h52Taynara Menezes
Três alunos são da Capital e os outros dois de DouradosTrês alunos são da Capital e os outros dois de Dourados   (Foto: Divulgação)

Cinco alunos de Mato Grosso do Sul fizeram história ao conquistar medalhas na edição 2025 das Competições Senac de Educação Profissional, realizadas entre os dias 18 e 21 de setembro, no Riocentro, Rio de Janeiro. O evento é o maior circuito educacional do país e reúne jovens talentos de todo o Brasil para simulações de alto nível do mundo do trabalho.

Com a maior delegação já enviada pelo estado, os alunos sul-mato-grossenses se destacaram em cinco áreas estratégicas. Rafael Rodrigues, de Campo Grande, conquistou a medalha de prata na ocupação de Desenvolvimento de Sistemas. Também da capital, Rebeka Bucalon levou o bronze em Estética e Bem-Estar, e Anny Gabrieli garantiu mais um bronze, desta vez na ocupação de Cozinha.

De Dourados, Letícia Teixeira Rosa foi reconhecida com a Medalha de Excelência em Cuidados de Saúde e Apoio Social. Além disso, Anny Gabrieli também foi premiada como Aluna Destaque na área em que competiu.

Para a diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha, os resultados são fruto de meses de preparação técnica e comportamental.

“Os alunos voltaram para casa com conquistas que reafirmam a excelência da formação profissional oferecida pelo Senac e demonstram a força de uma educação transformadora, capaz de preparar profissionais completos para o mercado de trabalho”, declarou.

 

