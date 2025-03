O cantor Amado Batista, de 74 anos, oficializou a sua união com a Miss Universe Mato Grosso, Calita Franciele, de 23 anos, na última quinta-feira (13).

A cerimônia civil foi realizada em um cartório, reunindo apenas familiares e amigos mais próximos. A festa de comemoração está marcada para o sábado (15), na Fazenda AB, propriedade do cantor em Cocalinho, Mato Grosso.

Em suas redes sociais, Calita compartilhou registros do momento especial e descreveu o dia como “um dos mais especiais de nossas vidas”.

Por determinação da legislação brasileira, casais em que um dos cônjuges tem mais de 70 anos são obrigados a firmar o casamento sob o regime de separação total de bens.

Amado Batista, que possui um patrimônio avaliado em cerca de R$ 1 bilhão, incluindo fazendas, cabeças de gado, rádios, imóveis, carros e aviões, seguiu essa exigência legal.

