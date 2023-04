BBB: Amanda garante vaga na final após 17 horas de prova de resistência

A última prova do líder do BBB 23 foi disputada por Aline, Amanda, Larissa e Bruna que garantiria a vaga na final para quem ganhasse.



A prova consistia em ficar sentada em uma cadeira giratória e segurando um card. Além da vaga na final, Amanda ganhou um carro do patrocinador.



Durante a disputa, as participantes poderiam apertar um botão que pausava a cadeira por trinta segundos por quinze vezes.



Larissa foi a primeira a deixar a disputa, com cinco horas de provas pois deixou o card cair no chão.



A atriz Bruna Griphao também acabou cochilando e deixando a última prova do líder depois de sete horas.



Aline saiu da prova após reclamar que não consegui mais segurar a vontade de ir ao banheiro.



A última eliminação do BBB 23 acontece no próximo domingo (23), quando o público passa a votar para decidir quem será a campeã da edição

Deixe seu Comentário

Leia Também