Amazon anuncia Alexa+, assistente turbinada com IA mais conversacional

A Amazon revelou nesta quarta-feira (26) o lançamento da Alexa+, uma versão aprimorada de sua assistente virtual. O novo serviço, que terá um modelo de assinatura, chega em um momento em que as vendas de alto-falantes inteligentes estão em declínio.

A empresa aposta na personalização e em funcionalidades expandidas para renovar o interesse do público por seus dispositivos. A Alexa+ promete oferecer interações mais naturais e fluidas, reduzindo a necessidade de adaptação do usuário para que a assistente compreenda os comandos.

Segundo Panos Panay, gerente de dispositivos e serviços da Amazon, a nova versão será capaz de personalizar experiências com base nas preferências do usuário, armazenando informações como restrições alimentares e hábitos cotidianos.

Além disso, a assistente será capaz de realizar tarefas como reservar jantares, agendar corridas no Uber, comprar ingressos para shows e até resumir documentos. Outra novidade é a integração com serviços de streaming, permitindo pular diretamente para cenas específicas de filmes e séries no Prime Video.

A assinatura da Alexa+ custará US$ 20 por mês, mas será gratuita para assinantes do Amazon Prime. Inicialmente, o serviço estará disponível apenas nos Estados Unidos e em inglês. A Amazon ainda não anunciou uma data de lançamento para o Brasil.

A compatibilidade será implementada gradualmente. Nos primeiros meses, apenas dispositivos Echo Show (a partir do modelo Echo Show 8, lançado em 2019) terão acesso à nova versão. No caso dos alto-falantes sem tela, a atualização chegará para dispositivos Echo e Echo Dot de segunda geração (lançados em 2017). Usuários também poderão utilizar a assistente por meio do aplicativo Alexa em smartphones ou via navegador no computador.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também