Amazonas registra número recorde de queimadas em outubro

Segundo informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o número de focos de queimadas detectadas no Amazonas superou a média histórica para todos os meses de outubro, com 2.684 pontos de calor nos primeiros 10 dias deste mês.

No ano passado, o mês de outubro registrou um total de 1.503 focos de calor, número 78,5% menor do que o detectado em apenas 10 dias do mesmo mês em 2023.

Na Amazônia foram registrados 8.229 focos de queimadas, o que representa 61,5% de todos os pontos de calor detectados pelo Inpe durante os 10 primeiros dias do mês.

