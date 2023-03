AmazÃ´nia representa 90% de toda a Ã¡rea queimada no 1º bimestre do ano

Dados divulgado nesta segunda-feira (13) pelo Monitor do Fogo, iniciativa do MapBiomas em parceria com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), mostram que a Amazônia foi o bioma que mais sofreu com queimadas no primeiro bimestre deste ano.

No total, cerca de 487 mil hectares foram atingidos pelo fogo, o equivalente a 90% de toda a área queimada nos dois primeiros meses de 2023 no Brasil, com Roraima, Mato Grosso e Pará concentrando 79% dos focos de incêndio.

As formações campestres foram as mais atingidas, e segundo a pesquisadora no Ipam responsável pelo Monitor do Fogo, Vera Laisa Arruda, o principal fator para as queimadas na Amazônia no primeiro bimestre é a ocorrência de fogo nesse tipo de vegetação.

A pesquisadora destaca que essas vegetações são essenciais para a manutenção dos ciclos naturais essenciais para a vida, como o do carbono e nitrogênio, e alerta para a necessidade de se combater as queimadas.

“Por essa relação interdependente e complementar, medidas de proteção da biodiversidade devem considerar ecossistemas como um todo para serem efetivas”, explicou.

Apesar do alto número, a quantidade de queimadas apresentou uma queda em relação ao mesmo período de 2022. “Ainda que seja um número alto para a época de chuvas, é 25% menor que os 654 mil hectares que pegaram fogo no bioma em janeiro e fevereiro do ano passado”, destacou Arruda.

