Amazônia teve maior desmatamento em 15 anos durante 2022, diz Imazon

Segundo dados de um relatório divulgado nesta quarta-feira (18) pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), o desmatamento na Amazônia bateu novo recorde em 2022, ano que 10.573 km² foram perdidos.

Através do monitoramento feito via satélite, 2022 atingiu o maior patamar de desmatamento desde 2008, quando o Imazon começou a monitorar a Região Amazônica.

Segundo o Imazon, os últimos quatro anos, a área total desmatada da Amazônia foi de 35.193 km², superando as áreas de estados como Sergipe, que tem 21 mil km², e Alagoas, que tem 27 mil km².

“Esperamos que esse tenha sido o último recorde de desmatamento reportado pelo nosso sistema de monitoramento por satélites, já que o novo governo tem prometido dar prioridade à proteção da Amazônia”, disse a pesquisadora Bianca Santos, da Imazon, em relação às promessas feitas pelo atual governo.

O relatório aponta que, em 2022, o estado que mais desmatou foi o Pará, com 3089 km² de floresta perdidos, seguido por Amazonas, com 2270 km², e Mato Grosso, com 1228 km².

