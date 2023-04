Ameaçado de extinção, filhotes de Tatu-galinha são resgatados em rodovia de MS

Dois filhotes de Tatu-galinha foram resgatados às margens da BR-419, em Aquidauana, a 139 km de Campo Grande. A espécie é ameaçada de extinção e os animais foram levados para o CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande.

Segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA), uma mulher que realizava a limpeza da rodovia encontrou os filhotes abandonados na estrada e, ao notar que estavam com fome e sem a mãe, capturou os bichos.

No quartel, a PMA recebeu os animais, prestou os primeiros cuidados, como alimentação e hidratação, e levou ao Cras, onde devem ser reabilitados para voltar à natureza.

Conforme as autoridades, a espécie Tatu-galinha (Dasypus novencinctus) é muito procurado na atividade de caça ilegal e está na lista dos animais ameaçados de extinção.

