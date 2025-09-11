Amigos criam fundação em homenagem a assessor que morreu atropelado

Em busca de homenagear Luiz Torchetti, que morreu tragicamente em um atropelamento na Avenida Ernesto Geisel no mês passado, o grupo de amigos do rapaz decidiu concretizar o sonho que fazia parte da vida do assessor parlamentar e psicólogo, criar a Fundação Mova-Se.

De acordo com o responsável pelo projeto, Ítalo Gusmão, a ideia surgiu nos tempos de faculdade e reflete na transformação social que o psicólogo sempre acreditou ser possível.

"Desde 2017 já tínhamos um projeto em mente, só que nunca chegava a hora, nunca era o momento, a gente nunca conseguia concretizar. E, desde uns dois anos para cá, o Luiz estava muito empenhado e tínhamos decidido até o nome já", relembra.

Após a perda do amigo, o desejo de idealizar a causa ganhou mais força, em uma conversa com a mãe de Luiz, Ítalo e ela tiveram a ideia de lançar o projeto oficialmente amanhã (12), data que marcaria o aniversário de 36 anos de Luiz.

A Fundação Mova-Se será inaugurada nesta sexta-feira (12), em uma ação de doação de sangue no Hemosul Coordenador, em Campo Grande. O evento contará com a presença de familiares, amigos e pessoas que compartilham a paizão por causas sociais, todos realizaram doação.

O projeto tem como objetivo atuar como uma plataforma de apoio social com iniciativas como esta, seguindo o legado de Luiz em promover ações transformadoras na comunidade.

A fundação será um tributo à dedicação e ao espírito de solidariedade de Luiz, perpetuando seu legado e criando novas oportunidades para quem mais precisa.

Acidente

Luiz Torchetti Neto, de 35 anos, morreu atropelado ao atravessar correndo a faixa de pedestres na Avenida Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande, na madrugada do dia 3 de agosto.

Luiz tinha acabado de sair de um show e estava acompanhado de amigos. O motorista fez o teste do bafômetro, que não apontou presença de álcool.

O passageiro do carro disse à polícia que o sinal estava verde no momento da batida.

