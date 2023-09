'Amigos do Parque' funciona até às 19h deste sábado no Parque dos Poderes

Uma das opções de lazer e atividades físicas para toda família aos finais de semana tem sido o projeto Amigos do Parque. Neste sábado, as atividades começaram às 7h e devem se estender até às 19h, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Na ocasião, os usuários podem pratica esportes como corrida, caminhada, andar de patins ou bicicleta. Já que tráfego no Parque dos Poderes fica interrompido para carros na Avenida dos Poetas, no trecho da rotatória da Avenida Afonso Pena até a rotatória da Agesul (Agência Estadual de Gestão em Empreendimentos). O mesmo acontece na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, da rotatória da Agesul até a rotatória da Avenida Mato Grosso.

Equipes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) ficam de prontidão para garantir a fluidez do trânsito.

Deixe seu Comentário

Leia Também