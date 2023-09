Amigos se despedem de jovem que morreu três meses depois da filha de 2 anos

“De repente, a nossa princesinha estava sentindo muito sua falta e pediu pro Papai do céu buscar você pra ela”, amigos tentam encontrar justificavas para viver o luto após a partida da jovem Tais Marciana da Silva Morais dos Santos, em Campo Grande. Ela faleceu três meses depois que sua filha, a pequena Elloá Vitória Morais Pedroso, de 2 anos, morreu em um grave acidente em junho deste ano.

Segundo apurado pela reportagem, a jovem foi acometida por um câncer que dificultou a sua recuperação do acidente - ela chegou a ganhar alta, mas novamente foi internada por conta da doença. Nas redes sociais, amigos e familiares se juntaram para lamentar o ocorrido, tentando se reconfortar em lembranças com ela e a filha.

“Deus sabe o que faz, eu penso que de repente ele queria cuidar de vocês duas mais de pertinho, por isso as levou. De repente a nossa princesinha estava sentindo muito sua falta e pediu pro Papai do céu buscar você pra ela... De qualquer forma vocês sempre serão lembradas com todo amor e carinho”, compartilhou uma amiga de longa data de Tais.

Com a foto segurando a mão de Tais ainda no hospital, uma prima se despediu agradecendo por ter conseguido ficar com a jovem ao menos um ‘pouquinho’ antes de sua partida. “Muito obrigada por me fazer sorrir e acreditar em mim. A saudade ficará marcada no meu coração e o luto seguirá sempre comigo. Adeus, prima. Eu te amo”, disse.

"Você foi forte até seu último segundo aqui na terra, Deus sabe de todas as coisas. Se ele a levou é porque sem você Loloh não conseguiria ficar, e tenho certeza que você também não ficaria sem ela. Descansem em paz estrelinhas. Hoje o seu está em festa com a chegada da mamãe da Loloh e juntas vão comemorar uma festa só”, publicou outra colega.

O velório e o sepultamento devem acontecer na cidade de Terenos - a 30 quilômetros de Campo Grande.

O grave acidente aconteceu na noite do dia 20 de junho, quando o veículo em que Tais, seu esposo Elier da Rocha Pedroso e Elloá Vitória estavam, se envolveu em uma colisão na BR-262, entre os municípios de Campo Grande e Terenos, deixando o carro bastante danificado.

