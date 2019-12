Amigos se reúnem e doam brinquedos para 100 crianças na capital

O projeto Recriar está atendendo 100 crianças nesta manhã de domingo (15) com brinquedos de presente de Natal, lanches e muito carinho no Hook Beers Park em Campo Grande.

O projeto conta com crianças de 3 a 14 anos que terão um dia mais feliz e com presentes de Natal.

Neste evento, a festa conta com a parceria do DDW Motoclubes que ajudou na arrecadação dos brinquedos que serão doados às crianças participantes e do estabelecimento que forneceu o local com todos os brinquedos.

A voluntária do projeto Recriar, Liz Matos, conta que no final o que vale é o sorriso das crianças. “O sorriso delas não tem preço”, finalizou.

O dia contará com feijoada no almoço da criançada, lanches e brincadeiras monitoradas pelos próprios parceiros.

Deixe seu Comentário

Leia Também