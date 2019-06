Amigos se reúnem para cozinhar e promover o bem em projeto social

Depois do sucesso da primeira edição do projeto social Lab For Friends, o Território Lab repete a dose, agora com um trio incrível comandando as panelas no próximo dia 18: os empresários Adriano Oliveira e Iara Diniz e o dentista Estevom Molica.

Juntos, eles acolheram o Instituto Amigos do Coração (IAC), sendo assim, toda a renda dos convites será revertida à instituição, cuja missão é acolher vidas e promover ações que proporcionem melhores condições biopsicossociais a pessoas que se encontrem em vulnerabilidade e risco. "Essa é uma iniciativa muito bacana e fico feliz quando aparecem oportunidades como essa", explica Estevom que é também presidente do IAC.

Amizade- O Lab for Friends nasceu de uma conversa entre os sócios do Território LAB, Diogo Wendling e Thalis Maciel, junto à parceira de longa data Marcia Marinho, diretora do portal de gastronomia Comer e Beber MS. A cada edição um ou mais anfitriões irão cozinhar e oferecer um jantar especial utilizando toda a estrutura do Território Lab. A renda arrecadada com a venda dos convites será revertida a alguma instituição social.

O intuito dos organizadores é que esse projeto social impacte na vida de muitas pessoas por meio da gastronomia e com a ajuda dos amigos. "Fazer o bem e ainda poder contar com os amigos é muito gratificante e muito mais significativo. Por isso, o Lab For Friends foi um sucesso na primeira edição e tem tudo para se consolidar no calendário gastronômico da cidade", acredita Marcia.

Serviço

Lançamento LAB FOR FRIENDS - Gastronomia Social

quando: 18 de junho, 19h30

onde: Território LAB - rua Euclides da Cunha

Ingressos podem ser adquiridos pelo https://eventos.territoriolab.com.br/

Bebidas serão vendidas à parte

Será cobrada taxa de rolha.

