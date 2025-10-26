Menu
Ana Castela e Bruna Biancardi anunciam especial de Natal juntas nas redes sociais

Cantora e influenciadora revelaram no programa "Altas Horas" que vão cozinhar juntas em projeto culinário voltado para o fim do ano

26 outubro 2025 - 18h14

A cantora Ana Castela anunciou uma parceria inédita com a influenciadora Bruna Biancardi, esposa do jogador Neymar Jr. As duas estão preparando um especial de Natal voltado à culinária, que será divulgado nas redes sociais.

O anúncio foi feito durante a participação de ambas no programa “Altas Horas”, exibido na noite de sábado (25). Durante a conversa, Ana Castela revelou alguns detalhes do projeto.

“Vamos falar, Bruna? É no Instagram, mas é como se fosse um programa, assim. A gente vai fazer juntas para um especial de Natal, né? Que a gente vai cozinhar juntas, eu e a Bruna”, contou a cantora.

Embora ainda não tenham divulgado a data de estreia nem outros detalhes da produção, a iniciativa promete unir música, entretenimento e gastronomia em um clima natalino entre as duas personalidades.

