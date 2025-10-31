Menu
Ana Castela leva Zé Felipe para conhecer os avós em Sete Quedas

O encontro foi marcado por momentos de descontração e muita comida típica da região.

31 outubro 2025 - 19h10Taynara Menezes

O relacionamento de Ana Castela e Zé Felipe deu mais um passo importante nesta semana. A boiadeira apresentou o namorado à família, durante uma visita aos avós em Sete Quedas, cidade natal da cantora, no interior de Mato Grosso do Sul, na quinta-feira (30). O encontro foi marcado por momentos de descontração e muita comida típica da região.

De acordo com registros publicados por Ana nas redes sociais, o casal foi recebido com festa. Em tom bem-humorado, Zé Felipe chamou a atenção ao brincar com o avô da artista: “Ele tem olho azul... bonito o véio!”, disse, arrancando risadas da família.

Nesta sexta-feira (31), os dois seguiram para a fazenda da família Castela, acompanhados de amigos próximos. O passeio teve clima de descanso e muita comida caseira. Zé Felipe experimentou especialidades locais, como a tradicional sopa paraguaia, prato típico da fronteira sul-mato-grossense, e elogiou o tempero.

Confira o encontro abaixo: 

 

