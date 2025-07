Ana Castela nega affair com Zé Felipe após viagem à Disney

Os rumores de um possível romance entre os cantores Ana Castela e Zé Felipe ganharam força nesta semana após os dois serem flagrados juntos durante uma visita à Disney, nos Estados Unidos.

As imagens circularam nas redes sociais e chamaram a atenção pela proximidade entre os artistas, que, segundo fontes ouvidas pelo portal LeoDias, "não estavam se escondendo".

Apesar da repercussão, a própria Ana Castela decidiu se pronunciar em tom de brincadeira.

Em um vídeo publicado durante a viagem, a cantora conhecida como "boiadeira" ironizou os boatos: “Gente, eu vou assumir pra vocês... eu vou, eu vou. O Odorico que está ficando com o Zé”, disse, apontando o amigo próximo como o verdadeiro affair do sertanejo.

A mãe de Ana também negou qualquer envolvimento amoroso entre os dois. Segundo ela, apesar de ambos estarem nos Estados Unidos, eles não viajaram juntos.

O encontro nos parques da Disney teria sido casual, mas não passou despercebido pelos fãs e visitantes do complexo.

Zé Felipe fala sobre separação de Virginia Fonseca

Paralelamente aos rumores, Zé Felipe quebrou o silêncio sobre sua separação da influenciadora Virginia Fonseca, com quem tem três filhos: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 10 meses.

Em entrevista ao portal LeoDias, concedida no aeroporto dos Estados Unidos, o cantor afirmou que a relação entre os dois segue respeitosa, especialmente por conta dos filhos.

“Graças a Deus a Virginia é muito tranquila. A gente mora perto, quando estou em Goiânia qualquer hora eu vou buscar, qualquer hora ela vai e busca também. O importante é as crianças não sentirem nada disso, até porque elas não têm culpa de nada”, declarou.

