Ana Hickmann Ã© confirmada no Delas Day em Campo Grande

A empresária e apresentadora Ana Hickmann foi confirmada como uma das grandes atrações do Delas Day, no Bosque Expo, ministrando a palestra “Juntas Somos Mais Fortes”, no dia 27 de março, contando sua história de vida.

Conhecida por seu trabalho no mundo da moda e entretenimento, Hickmann também se destacou como empresária, ela agora usa sua história para fortalecer outras mulheres e conscientizar sobre a violência doméstica.

O Delas Day é um evento realizado pelo Sebrae/MS, Sistema Fiems, Sistema Comércio MS (Fecomércio, Sesc, Senac), INSTED, UFMS e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com apoio da FAEMS, UEMS, AMEMS, Banco do Brasil, CMEC, ASSOMASUL, Prefeitura de Campo Grande e TV Morena.

O evento acontece nos dias 26 e 27 de março, das 13h às 21h, no Bosque Expo, em Campo Grande, e a participação é totalmente gratuita, bastante apenas se inscrever no site oficial do Delas Day .

